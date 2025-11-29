Воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее полностью закрыто, предупредил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне западные массмедиа рассказали, что Соединенные Штаты стянули в Карибское море крупную группировку.

В частности, в середине ноября в воды Карибского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с USS Gerald R. Ford. В итоге, общая численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

«Обращаюсь ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, имейте в виду, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто», — уточнил Трамп.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Вашингтон в ближайшие дни готовится начать новую фазу операций против Каракаса.

В частности, в США рассматривают акцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.