Кто правит Брюсселем? Скрытый конфликт фон дер Ляйен и Каллас вышел наружу

В последнее время ЕС явно не везёт на адекватное руководство. Взявшие там верх ярые русофобки Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, как считают многие аналитики, спят и видят себя в роли фюреров «Четвертого рейха». Под их дудку пляшут многие седовласые мужи европейской политики – как здесь не возгордиться от собственной неповторимости? Но, увы, двух хозяек на одной кухне, как известно, не бывает. Вот и «железные леди» Евросоюза не на шутку сцепились в «битве титанов», а подтолкнул их к этому… Распутин! Подробности – в данной статье.

Они сошлись как лёд и пламень…

Жёсткое противостояние между двумя ключевыми фигурами европейской политики, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Кайей Каллас, долго скрывалось от широкой общественности. Однако сейчас ситуация, видимо, достигла своего апогея и перестала являться «большим секретом для маленькой компании».

Конфликт между «железными леди» Евросоюза возник, оказывается, не просто потому, что каждая считает себя эдакой политической глыбой. Причиной послужила судьба одного из ключевых институтов - Европейской службы внешних действий (EAD). Данная структура отвечает за формирование и координацию внешнеполитического курса всего объединения европейских государств.

Став в прошлом году вице-президентом Еврокомиссии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Каллас усомнилась в эффективности EAD перед лицом новых геополитических угроз и нестабильности, которую, по её мнению, спровоцировала политика американского президента Дональда Трампа.

Глава европейской дипломатии заявила, что данный институт нуждается в серьёзных преобразованиях. Поэтому она намеревалась назначить на ключевую должность в ведомстве немецкого чиновника Мартина Зельмайра. Этого человека еще недавно называли «серым кардиналом» Брюсселя и «Распутиным Еврокомиссии» за его ловкие кулуарные интриги, способствовавшие быстрому продвижению вверх любых решений.

При прежнем главе ЕК Юнкере Зельмайр добился невероятного карьерного роста – он являлся главой канцелярии и генсеком ЕК (фактически теневым руководителем). Однако Урсула фон дер Ляйен, возглавив Еврокомиссию, сместила «Распутина».

После того, как Кая Каллас предложила вернуть его в Брюссель на должность заместителя генсека по геоэкономике и межинституциональным вопросам, разгорелся грандиозный скандал. Дошло до того, что фон дер Ляйен и Каллас обратились к странам ЕС с двумя альтернативными предложениями.

Тот самый ловкий «царедворец» ЕК

Бывший министр обороны Эстонии, расхваливая Зельмайра, который сейчас «прозябает» послом ЕС в Ватикане, предложила дать ему новый престижный пост. Экс-глава оборонного ведомства ФРГ - должность комиссара ЕК по религиозной свободе под своим полным подчинением (весьма непримечательный и практически безвластный пост).

В итоге ни одно государство Евросоюза не поддержало Каллас. Все высказались за предложение фон дер Ляйен. Теперь Зельмайеру, который, возможно, даже и не претендовал на возвращение в ЕК, остается либо согласиться на синекуру, либо вообще уйти в отставку.

Два повара на одной кухне – беда!

Сложившаяся ситуация, по мнению ряда экспертов по международным делам, обнажила структурные проблемы Европейской дипломатии: недостаток ресурсов и конкуренцию между Брюсселем и национальными правительствами в сфере внешней политики.

«С момента своего назначения в конце 2024 года Кая Каллас изо всех сил пыталась выйти из тени Урсулы фон дер Ляйен, которая находилась в центре внимания важнейших дипломатических и оборонных вопросов текущего момента - Украины, Ближнего Востока и развития европейской обороны», - пишет газета Le Monde.

Урсуле важно всегда и во всём быть первой

По данным издания, фон дер Ляйен «почти навязчиво» стремится сосредоточить всю власть в своих руках и не допустить конкурентов. Каллас, отвечая за все внешние связи, не может обеспечить последовательность политики, поскольку фактически ограничена исключительно своей дипломатической службой.

Различные генеральные директораты, отвечающие за внешние связи, выполняют работу автономно или по распоряжению аппарата Урсулы фон дер Ляйен, утверждает вышеназванное французское издание.

«На мой взгляд это – просто конкуренция, - считает политолог Александр Асафов. – Они воюют за людские ресурсы, пиар-ресурсы и, конечно же, деньги. При этом они никак не могут повлиять на позицию глав государств Евросоюза, «коалиции желающих» и новое санкционное давление против России».

Асафов уверен: дело в конкуренции...

Меж тем в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ появилась информация о том, что в Брюсселе якобы начали признавать: мол, ошиблись с назначением Каллас. Следовательно, «неумную эстонку», как её за глаза называют в ЕС, в скором времени, вероятно, ждет отставка.

Что ж, двух фюреров, равно как и двух хозяек на одной кухне, быть не должно. Жестоко, но справедливо. Хотя нам с вами от этого ни холодно, ни жарко. Не так ли, уважаемые читатели?