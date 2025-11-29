"Мужчина на все времена". В США поразились календарю  с Путиным

В России начали продавать календари на 2026 год с фото и цитатами президента страны Владимира Путина. Каждому месяцу соответствует определенный образ главы государства, пишет The New York Times (перевод «Иносми»).

Газета пишет, что перед Новым годом в России начали продавать календари со знаменитостями. Один из таких календарей посвящен Путину, который «предстает в своей многогранной роли лидера-покровителя».

Календарь следует формуле: каждому месяцу — фото Путина и короткая цитата из его речей и публичных высказываний за прошедший год.

Так, в январе Путина можно видеть в парке на снегоходе. Фото сопровождается цитатой: «Границы России нигде не заканчиваются».

В феврале Путин бросает на татами спарринг-партнера по дзюдо. Подпись гласит: «Я голубь, но у меня очень мощные железные крылья».

Календарь также содержит шутливый совет Путина: «Было бы контрпродуктивно прятать голову в песок, потому что другое место все равно будет торчать».

При этом автор статьи уверен, что календари с Путиным в России якобы «висят везде»: «в школьных классах, почтовых отделениях и других госучреждениях, не говоря уже о домах».

Также календари с Путиным в критическом тоне комментирует эксперт, считая, что это «коммерческий проект» (календари продаются за $3,5 за штуку), который якобы «иконизирует» российского президента.