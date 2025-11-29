Стало известно о хитрой уловке Ермака перед обыском

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак знал, что у него проведут обыск и заранее поменял все свои электронные устройства. Поэтому следствие не найдет в них никаких доказательств коррупции. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Железняк прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о том, что во время обыска у Ермака изъяли несколько телефонов и ноутбуков.

«Давайте честно, Ермак к этому готовился и заменил все свои устройства на новые. Так что не думаю, что там будет что-то интересное», — написал депутат.

На Украине назвали Ермака супер-параноиком

Накануне в домах Ермака прошли обыски в рамках операции «Мидас» по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе.