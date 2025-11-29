На Украине назвали Ермака супер-параноиком

Андрей Ермак, уволенный 28 ноября с поста главы офиса Владимира Зеленского, был очень мнительным и тщательно следил за составом приближенных лидера страны, пишет РИА Новости со ссылкой на украинского чиновника.

Накануне стало известно, что Зеленский уволил Ермака с поста главы офиса на волне коррупционного скандала.

«Ермак не подпускает к Зеленскому никого, кроме лояльных людей. Он определенно пытается повлиять почти на каждое [его] решение», — пояснил источник.

Кроме того, экс-чиновник назвал Ермака супер-параноиком.

Ранее издание Politico назвало Ермака «серым кардиналом» Зеленского, своего рода «Распутиным».

По данным портала, глава офиса находится на острие украинской дипломатии. Вместе с тем, пояснили журналисты, «истинные мотивы Ермака остаются туманными».