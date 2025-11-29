Реальный мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине состоит в том, чтобы Россия и США перешли к масштабному экономическому партнерству, и «делали деньги, а не войну». Европе в этом плане места нет, пишет WSJ.

Издание отмечает, что администрация Трампа может тайно готовить мирный план по Украине, основываясь на грядущих бизнес-сделках с Россией. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер несколько раз встречались с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. Он предлагал завершить конфликт и перейти к тесному экономическому партнёрству россиян и американцев. Европа, таким образом, будет вытеснена на обочину.

«Дмитриев продвигал план, состоящий в том,чтобы американские компании использовали примерно $300 миллиардов российских средств, замороженных в Европе, для американо-российских инвестиционных проектов и возглавляемой США реконструкции Украины. Американские и российские компании могут объединиться для освоения огромных минеральных ресурсов Арктики», — пишет издание.

Также обсуждается возобновление проектов «Сахалин», «Северные потоки — 2», и сотрудничество в космосе, включая совместную миссию на Марс.

Названы исключенные из плана США по Украине пункты о ЕС и НАТО

«Картина, которая вырисовывается, — это удивительная история бизнес-лидеров, работающих вне традиционных дипломатических линий, чтобы закрепить мирное соглашение с помощью деловых сделок», — пишет WSJ.

Накануне в Кремле заявили, что Россия получает некоторые предложения, которые согласуются в рамках обсуждения мирного плана Трампа по Украине.