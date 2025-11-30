Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о начале переговоров делегаций Украины и США.

«В Соединённых Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Умерова, диалог проводится на основе «директив» Владимира Зеленского и «наработок, достигнутых в Женеве».

Ранее Госдеп подтвердил встречу Рубио, Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.

Раскрыто стремление США как можно скорее закрыть территориальные вопросы с Украиной

В Axios отмечали, что в Соединённые Штаты на переговоры изначально должен был поехать бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, но после его отставки планы поменялись.