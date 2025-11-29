Зеленский дал тайные директивы делегации на переговорах по урегулированию

Владимир Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации по мирному урегулированию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

"Утвердить новые директивы делегации Украины на переговорах. Прилагаются тайно", - говорится в документе под названием "О директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Зеленский поручил изменить систему пополнения ВСУ

Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации. До сих пор ее возглавлял руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, однако накануне он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции. 28 ноября портал Axios сообщил, что отставка Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).