Секретный план Берлина против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся в ФРГ у власти, рассказал в соцсетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что Бундесвер разрабатывает планы на случай войны с Россией. По их данным, проект включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.

«Мы действительно имеем дело с безумцами!», — отметил Филиппо.

Политик заметил, что европейцам следует выступить за мир.

WSJ: в Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией

Ранее глава партии назвал «сумасшедшей» главу внешнеполитической службы Евросоюза Каю Каллас. Он заметил, что чиновница хочет втянуть его страну в конфликт с Россией, а также призвал к выходу Франции из Евросоюза.