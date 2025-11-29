На Украине заявили об отравлении митрополита Феодосия

Находящийся под следствием по делу о государственной измене митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) был госпитализирован, предположительно, из-за отравления тяжелыми металлами. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

В Союзе подчеркнули, что, по данным их источников, отравление иерарха могло быть намеренным.

«Источники СПЖ сообщают, что владыка Феодосий был отравлен, предположительно, тяжелыми металлами», — заявили в сообщении.

В СПЖ рассказали, что состояние здоровья митрополита стало ухудшаться примерно месяц назад. Наблюдалась повышенная температура, давление то поднималось до очень высоких показателей, то становилось критически низким. На этой неделе служителя Украинской церкви госпитализировали.

«Продолжается сильная интоксикация, состояние пока относительно стабильное, но владыка остается в больнице», — рассказали источники Союза.

Уточняется, что медики намерены провести широкое исследование на наличие в организме архиерея отравляющих веществ. Подготовка результатов тестов может занять месяц.

На Украине госпитализировали митрополита УПЦ Феодосия

Ранее митрополита Феодосия избили во время штурма храма. Тогда священнослужитель получил сотрясение мозга и ожоги.