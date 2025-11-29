Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова главой делегации на переговорах по украинском урегулированию вместо главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом в Telegram-канале сообщил советник ОП Сергей Лещенко со ссылкой на соответствующий указ.

Обновленный документ предполагает, что Ермак больше не участвует в переговорном процессе. В состав делегации, согласно информации Лещенко, вошел также заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Вадим Скибицкий.

До этого журналист The Economist Оливер Кэролл сообщал о присутствии Буданова на переговорах американской и украинской сторон.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

В России высказались о переговорной делегации Киева после отставки Ермака

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Об увольнении ближайшего соратника президента Украины стало известно после того, как в доме Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.