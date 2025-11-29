Стало известно, почему Орбан выбрал ресторан «Живаго»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог выбрать для ужина столичный ресторан «Живаго», потому что в Будапеште есть кофейня с аналогичным названием. Об этом сообщает РИА Новости.

Кафе «Живаго» с вывесками на венгерском и русском языках находится в Будапеште на улице Паулай Эде, 55.

Это небольшое заведение в ретро-стиле с антикварной мебелью и утварью, кружевными плетеными скатертями и самоваром. Туристы пишут на сайтах путешествий, что это место «похоже на машину времени, вы возвращаетесь в 20-е годы прошлого века и наслаждаетесь разнообразным меню».

Заведение открыла венгерская семья с русскими корнями. Здесь подают «русский кофе а-ля Живаго» с водкой, кофейным, миндальным ликером и взбитыми сливками. Посетителям предлагают также ватрушки и «домашние пироги прямо от Татьяны» с мясом, капустой и яйцом, рисом и зеленым луком. В меню есть «завтрак Живаго» с черным хлебом, икрой и сливочным маслом.

Орбан после переговоров с Путиным поужинал салом, пельменями и блинами

Бывал ли Орбан в будапештском кафе — неизвестно.

Ранее пресса узнала, что после переговоров в Кремле Орбан и другие члены венгерской делегации посетили московский ресторан «Живаго». Венгерскому политику подали блины с красной икрой, сало в шелухе, соленья, сибирские пельмени и борщ московский.