Названо условие проведения выборов на Украине

Главным условием проведения президентских выборов на Украине является способность США в достаточной степени надавить на руководство страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, действующий глава государства Владимир Зеленский не откажется от власти по своей инициативе.

«Чтобы были выборы, нужно, чтобы прекратилась война — по-другому не получится. Зеленский будет сидеть на военном положении как на коне, до последнего. Он ведь понимает, что второй раз его не выберут. За всю историю Украины только Леонида Кучму выбирали президентом дважды. Так что куда Зеленскому спешить и зачем? Он будет держаться за власть, пока его не заставят от нее отказаться», — считает политолог.

По мнению Журавлева, только США могут склонить украинское руководство к проведению выборов. Один из способов давления, как он считает, — продолжение расследования коррупции в стране.

«Посмотрим, смогут ли США. Но важно здесь еще и то, что новую власть должны поддержать военные. Отчасти такая поддержка есть у бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Но только отчасти — потому что он опирался на серьезных, профессиональных военных, а многих из них уже нет», — сказал Журавлев.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что президент России Владимир Путин сделал важные заявления, которые стали ключевым сигналом к урегулированию конфликта на Украине. Один из сигналов, по его словам, урегулирование без участия президента Владимира Зеленского.