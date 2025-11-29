На Западе раскрыли последствия отставки Ермака для Зеленского

Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике после отставки главы его офиса Андрея Ермака, пишет La Republica.

Накануне Владимир Зеленский заявил об отставке Ермака. Он пояснил, что когда все внимание сосредоточено на дипломатии, на защите в конфликте, «нужна внутренняя сила».

«И чтобы внутренняя сила была, не должно быть причин отвлекаться на что-то другое, кроме защиты Украины. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине», — подчеркнул украинский лидер.

Автор статьи заметил, что масштабный коррупционный скандал достиг вершины украинской власти, вызвав «землетрясение», первые разрушительные последствия которого стали заметны уже сейчас.

«Президент Зеленский теряет свою правую руку, темного кардинала власти, фактически контролировавшего всю оперативную машину государства», — пояснил обозреватель.

По его словам, отставка Ермака также ставит в уязвимое положение позицию Украины в переговорах по мирному плану США.

Ранее эксперты Financial Times сообщили, что уход влиятельного и неоднозначного ближайшего соратника Зеленского еще больше ослабит позиции украинского лидера.

Французская Le Monde разъяснила, в свою очередь, что отставка 54-летнего главы администрации пришлась на самое неподходящее время для Зеленского.

В США рассказали о последствиях отставки Ермака

Обозреватели Politico предположили, что оппозиционные силы воспользуются отставкой Ермака, чтобы добиться создания правительства национального единства в Киеве.