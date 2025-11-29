Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) вылетает в США как глава переговорной делегации.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на журналиста The Economist Оливера Кэрролла.

«Мне сообщили, что генерал [Кирилл] Буданов* направляется в США. Возможно, в качестве главы переговорной делегации (будет объявлено позднее)», — написал Кэрролл в социальной сети X.

По данным Bloomberg, в состав украинской делегации также вошли экс-министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы МИД Сергей Кислица. Как сообщает Axios, к переговорам присоединятся начальник Генштаба Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

В США рассказали о последствиях отставки Ермака

Журналист The Economist отмечает, что Дональд Трамп активно способствует достижению мирного соглашения, которое, по его мнению, может оказаться более выгодным для Москвы на фоне отставки Андрея Ермака и коррупционного скандала на Украине.

