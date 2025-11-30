В Грузии обвинили в попытке совершить теракт оппозиционера Элисашвили

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке совершить теракт оппозиционеру Алеко Элисашвили, который пытался поджечь здание городского суда. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Задержанному предъявлено обвинение по первой части статьи 19-323 уголовного кодекса, по факту попытки совершения террористического акта, что подразумевает в качестве наказания лишение свободы сроком от 10 до 15 лет", - говорится в заявлении.

Как сообщает ведомство, Элисашвили в ночь на 29 ноября, примерно в 04:00 (03:00 мск) проник в здание канцелярии Тбилисского городского суда при помощи молотка, выбив стекло внешнего фасада. При себе он имел огнестрельное оружие и "необходимые для совершения теракта предметы". Оказавшись внутри, Элисашвили облил воспламеняющейся жидкостью в большом количестве предметы канцелярии, включая документацию, и попытался устроить пожар. Злоумышленнику помешали это сделать сотрудники охраны суда, которым он оказал сопротивление и нанес травмы. Несмотря на сопротивление, охранники задержали Элисашвили.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте оппозиционера в качестве меры пресечения.

Накануне МВД Грузии сообщило о задержании одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия - Лело" Алеко Элисашвили, который попытался поджечь здание канцелярии горсуда. По словам адвоката задержанного, он признал факт попытки поджога, но не считает преступлением поджог "несправедливого суда".