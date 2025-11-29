СМИ указали на второстепенную роль ЕС в переговорах по Украине

Белый дом намеренно отстранил страны ЕС от обсуждения мирного плана, касающегося Украины. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Агентство отмечает, что американцы не позволяют представителям ЕС стать полноправными участниками переговоров по Украине.

«Европейские страны были детально исключены из многих аспектов переговоров и участвуют только в двусторонних обсуждениях, где их участие на данном этапе абсолютно необходимо. Например, для определения гарантий безопасности с США», — пишет Bloomberg.

Агентство добавляет, что украинская делегация в ближайшее время направится в США для дальнейших обсуждений мирного плана, продвигаемого президентом Дональдом Трампом.

Сейчас, по мнению обозревателей агентства, Вашингтон «хвалит прогресс» в обсуждениях с Украиной, но переговоры «по-прежнему сталкиваются с теми же препятствиями, что и в предыдущих раундах».