Украина должна стать буферным государством между Россией и НАТО, чтобы обеспечить себе безопасное существование.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Welt.

«Единственное возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина вновь станет буферным государством, каким она была когда-то», — подчеркнул н.

При этом Орбан считает неизбежными территориальные уступки Украины.

«Россия сохраняет за собой территорию, которая будет согласована на международной мирной конференции, а все, что находится к западу от этой линии - до восточной границы НАТО - образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство», — добавил он.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами встречи были поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Орбан выступил с предложением к Путину по Украине

Ранее журналисты рассказали об ужине премьера Венгрии в ресторане русской кухни.