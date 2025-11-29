Грузия преодолела «синдром Януковича»: на погромщиков нашлась управа

Грузинская оппозиция отметила годовщину решения грузинских властей о приостановке переговоров с ЕС массовой акцией протеста в Тбилиси. Ее участники в пятницу собрались у Тбилисского госуниверситета и на улице Мераба Костава, откуда с плакатами и флагами Грузии и ЕС двинулись шествием в сторону проспекта Руставели. В мероприятии приняли участие члены НПО, представители оппозиционных партий и обычные граждане. Наблюдатели отмечают, что накал протестов уже не тот, что год назад.

© Московский Комсомолец

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. В ответ оппозиция сделала уличные акции протеста фактически бессрочными. Разбить палатки и организовать подобие киевского майдана протестующие не смогли из-за профессиональных и четких действий полиции. Однако на улицы манифестанты выходят ежедневно с 26 октября прошлого года.

Кульминации протесты достигли 4 октября, в день местных выборов, когда митингующие ворвались во двор резиденции президента, сломав металлические ограждения. Этому предшествовали призывы организаторов провести в этот день «мирную революцию» для отстранения от власти партии «Грузинская мечта». Были задержаны пятеро организаторов акции, среди которых известный оперный певец Паата Бурчуладзе, и около 60 участников. Их обвинили в попытке насильственного свержения власти.

В октябре в стране серьезно ужесточили правила проведения митингов. Теперь участнику акции протеста грозит арест на срок до 15 суток, если он скроет лицо под маской, принесет слезоточивый газ или перекроет дорогу. Организатора митинга за то же самое могут арестовать на 20 суток. За участие в несанкционированной акции, за появление на митинге с оружием, пиротехникой, другими опасными предметами - административный арест до 60 суток. За повторное нарушение – срок до одного года. За третье – до двух лет тюрьмы. После принятия этих новых правил количество участников митингов сильно поубавилось.

К тому же протестное движение было обезглавлено: наиболее «буйные» лидеры оказались в тюрьме или в эмиграции. Среди тех, кто в тюрьме - бывший президент Михаил Саакашвили, бывшие депутаты Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Ника Мелиа и Элене Хоштариа, а также экс-министр юстиции, экс-министр образования и науки, медиаменеджер Ника Гварамия. 6 ноября генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе сообщил о возбуждении против всех шести политиков новых уголовных дел по статьям «саботаж», «помощь во враждебной деятельности иностранному государству» и «призывы к свержению власти».

Лидеры партии «Сильная Грузия – Лело», бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были помилованы Михаилом Кавелашвили в сентябре ради их участия в местных выборах. Тогда они отбывали 8-месячные тюремные сроки за неявку на заседание следственной комиссии грузинского парламента. В ноябре против них было возбуждено новое уголовное дело по статье «Саботаж». Они вышли из тюрьмы под залог в размере одного миллиона долларов каждому.

В ноябре также было возбуждено уголовное дело против экс-премьера, лидера оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария. Его обвиняют в превышении служебных полномочий на посту министра в 2019 году. Однако Гахария заблаговременно оформил вид на жительство в Германии и возвращаться на родину пока не намерен.

В пятничном шествии приняли участие несколько тысяч человек. Они дошли до здания парламента Грузии, ненадолго заблокировав проспект Руставели, а спустя несколько часов разошлись. Все происходило буднично, рутинно. Протесты за год стали частью столичного городского пейзажа и туристической достопримечательностью наряду с живописными улочками Старого Тбилиси. Власть привыкла к ежедневным протестам, оппозиция привыкла, горожане привыкли. А ведь все начиналось по «украинскому сценарию». Даже повод для протестов был идентичен. Майдан начался после того, как Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Не отказался подписывать совсем, а просто отложил. Протесты в Грузии начались после заявления Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Только приостановка, не прекращение. Кто-то, наверно, отметил схожесть этих двух ситуаций. Кто-то, наверно, увидел в этом шанс. Кто-то решил на этом сыграть.

Но тут случился облом. Что-то пошло не так. Грузинская власть не испугалась, не зарыдала над своими счетами в западных банках, не сбежала, как Янукович, не рассыпалась, не провалилась в тар-тарары. Вдруг оказалось, что «мирным демонстрантам» и «они-же-детям» с пиротехникой можно противостоять достаточно эффективно. При этом не сваливаясь в крайности, не допуская появления окровавленных трупов, «небесных сотен» и прочего трэша. «А что, так можно было?» - думает сейчас, наверно, Янукович. Оказывается, можно.