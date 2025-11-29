Увольнение с должности главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может склонить Украину к уступкам на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом пишет издание American Conservative.

Также отмечается, что с уходом Ермака у команды президента США Дональда Трампа будет меньше препятствий для «геополитических маневров» вокруг Украины. Утверждается, что в США наблюдался редкий консенсус двух политических партий в том, что они сочли Ермака «раздражающим фактором».

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

В Раде высмеяли Ермака, решившего отправиться «на фронт»

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.