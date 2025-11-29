Стало известно, почему Уиткофф отказался от защищенной связи ЕС

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отказался вести переговоры с Брюсселем по линии защищенной связи. Разговор касался украинской проблематики, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает любопытный эпизод, недавно произошедший на переговорах американцев и европейцев по Украине.

Брюссельский чиновник предложил Уиткоффу воспользоваться защищенной стационарной линией связи. Главы стран ЕС используют ее для «деликатных дипломатических переговоров».

«Уиткофф отказался, поскольку слишком много путешествовал, чтобы пользоваться громоздкой системой», — пишет WSJ.

Ранее в Госдуме заявили, что стенограммы телефонных разговоров Стива Уиткоффа с представителями РФ были опубликованы с подачи британской разведки MI6.