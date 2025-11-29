Главы государств и правительств западных стран решили избавиться от Владимира Зеленского на фоне масштабного коррупционного скандала, рассказал в соцсетях британский политик Джим Фергюссон. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ноябре антикоррупционные ведомства Украины НАБУ и САП начали операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В ходе нее выяснилось, что в схемах были задействованы многие высокопоставленные чиновники республики — соратники Владимира Зеленского.

«С Зеленским покончено. Глобалисты решили от него избавится. Момент, которого все ждали, наконец настал. Владимир Зеленский — некогда золотой идол СМИ, идеальная марионетка глобалистов и самый полезный актив Запада — теперь приносится в жертву», — отметил Фергюсон.

По его словам, украинский лидер находится в отчаянном положении из-за расследований НАБУ и САП, бегства своих ближайших союзников и истощения поддержки со стороны Запада.

Ранее военные эксперты заметили, что в 2022-2023 годах в массмедиа Британии, США, Франции, Германии Зеленский на фотографиях представал как «скорбный ангел, крыльями закрывший свое государство от бед».

В 2024-2025 годах журналисты стали размещать снимки, на которых украинский лидер снят с неудачных ракурсов, представлен в комичном, нелепом, вызывающем неприязнь виде.

По мнению аналитиков, это обусловлено тем, что на Западе существенно изменилось в худшую сторону отношение к украинскому политику.