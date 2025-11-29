Объявлено о самом серьезном испытании для Зеленского за все годы правления

Отставка главы ОПУ Андрея Ермака может стать для Владимира Зеленского самым серьёзным политическим испытанием с момента его прихода к власти в 2019 году. Решение, объявленное Зеленским в видеообращении, было принято слишком поздно и заставит многих украинцев задаться вопросами о роли Ермака, пишет CNN.

Эксперты, опрошенные RT, расценивают уход Ермака как тяжелый удар по системе власти Зеленского. Политолог Юрий Баранчик охарактеризовал Ермака как «серого кардинала», ближайшего соратника и «подельника», отвечавшего за кадровые вопросы, контроль над силовиками и коррупционные схемы. Его отставку называют предвестием заката режима.

По мнению аналитиков, решение об отставке могло быть принято под давлением Вашингтона. Иван Скориков из Института стран СНГ предположил, что Зеленскому был поставлен ультиматум: либо он жертвует ближайшими соратниками, либо антикоррупционные органы обнародуют компромат уже на него самого. Таким образом, США стремятся привести команду в Киеве в «послушное состояние».

Непосредственным поводом для отставки стали обыски в квартире Ермака, проведенные в пятницу подконтрольными Западу украинскими антикоррупционными ведомствами. По данным Financial Times, следственные действия связаны с масштабным делом о коррупции в «Энергоатоме» (операция «Мидас»), главным фигурантом которого является другой соратник Зеленского Тимур Миндич.

СМИ: Уход Ермака может заставить Зеленского сдать территории Украины

Создавшийся в сердце украинской власти политический хаос может оказаться наиболее разрушительным фактором для режима Зеленского. Отставка ключевого архитектора его вертикали власти знаменует собой глубокий кризис и ставит под вопрос стабильность дальнейшего правления.