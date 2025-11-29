Джонсон: многолетний западный проект по ослаблению России разрушен
Проект западных стран по сдерживанию России рушится на поле боя на Украине.
Такое мнение выразил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису.
«Запад борется... за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает... Поэтому этот конфликт — всего лишь ещё один способ разрушить и покорить Россию», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинский проект «столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно».
Ранее основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком призвал украинцев на фронте сдаваться, поскольку им не нужно умирать за Владимира Зеленского и страны Запада.
Кроме того, он призвал президента России Владимира Путина проучить сломленный Запад.