Проект западных стран по сдерживанию России рушится на поле боя на Украине.

Такое мнение выразил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису.

«Запад борется... за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает... Поэтому этот конфликт — всего лишь ещё один способ разрушить и покорить Россию», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинский проект «столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно».

Ранее основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком призвал украинцев на фронте сдаваться, поскольку им не нужно умирать за Владимира Зеленского и страны Запада.

В США высказались о попытках Запада ослабить Россию

Кроме того, он призвал президента России Владимира Путина проучить сломленный Запад.