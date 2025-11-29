Отставка экс-главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака может заставить главу государства принять «непростые» решения по территориям Украины и численности ВСУ.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Уход Ермака оставляет лидера военного времени в уязвимом положении. Зеленский теперь ищет замену на высшую должность, одновременно готовясь к более важным встречам по мирному плану США, где ему, возможно, придется принимать непростые решения относительно будущего украинских вооруженных сил и территории», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WP, впервые с начала СВО в 2022 году Зеленский «будет готовиться к ключевому моменту, не полагаясь на ближайшего помощника». Кроме того, «уход Ермака сам по себе не станет панацеей от многочисленных внутренних бед страны», говорится в материале.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».