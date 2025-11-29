Киев направил делегацию для встречи с представителями Трампа

Украинская делегация направляется в Соединенные Штаты для проведения важных переговоров. Как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, встреча пройдет во Флориде с участием специального посланника Дональда Трампа, Стива Уиткоффа, и зятя экс-президента США, Джареда Кушнера.

Ожидается, что украинскую сторону на переговорах представят высокопоставленные чиновники. В состав делегации, по предварительным данным, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Основной темой предстоящих переговоров станет обсуждение мирного плана урегулирования. По словам самого Дональда Трампа, данный документ в ходе предыдущих консультаций в Женеве был сокращен с первоначальных 28 до 22 пунктов.

Агентство Bloomberg также отмечает изменения в формате международного обсуждения. Европейские страны, согласно полученной информации, были отстранены от детального рассмотрения многих аспектов этого плана.

Стало известно, кто возглавил делегации РФ и Украины на переговорах

На данном этапе участие европейских союзников ограничено. Они привлекаются лишь к двусторонним переговорам, где их вклад считается критически важным, — например, при определении будущих гарантий безопасности для Украины вместе с Соединенными Штатами.