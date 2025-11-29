Украинские политики, приближенные к Владимиру Зеленскому, могли украсть 108 млрд долларов, выделенных Западом в качестве помощи. Об этом заявил американский экономист Стив Ханке.

В соцсети Х эксперт изложил собственную оценку масштабов воровства в окружении Зеленского. Ханке считает, что коррупционеры украли от 15% до 30% всей иностранной помощи Киеву.

«Общая сумма денег, поступивших на Украину с 2022 года, составляет около 360 миллиардов долларов. Это означает, что от 54 до 108 миллиардов долларов наполняют карманы коррупционеров», — подсчитал Ханке.

Накануне в Кремле заявили, что коррупция и воровство в высших эшелонах Киева расшатывают ситуацию на Украине.