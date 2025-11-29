Стало известно, как чиновники в США узнавали о переговорах с РФ

Американские официальные лица получали информацию о содержании переговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и российским представителем Кириллом Дмитриевым от британских источников.

Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, в то время как Уиткофф в течение девяти месяцев вёл диалог с Дмитриевым, некоторые ведомства в администрации Трампа имели лишь ограниченное представление о характере этих контактов.

Издание указывает, что сотрудники отдела по контролю за санкциями Министерства финансов США иногда узнавали детали встреч Уиткоффа в Москве от своих коллег из Великобритании. Кроме того, газета утверждает, что вскоре после саммита лидеров России и США на Аляске европейская разведка распространила отчёт о его результатах среди высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности в Европе.

Содержание отчёта, в котором описывались коммерческие и экономические инициативы, обсуждавшиеся администрацией Трампа с Россией, включая совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике, вызвало, по данным издания, шок у европейских представителей.

