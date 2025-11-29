На Украине объявили Емельяна Пугачева символом «российского империализма»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», свидетельствуют данные украинского Института национальной памяти.

На Украине объявили Емельяна Пугачева символом «российского империализма»
© РИА Новости

Емельян Пугачев официально признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», передает ТАСС. По данным украинского Института национальной памяти, объекты и памятники, связанные с его именем, должны быть демонтированы и исключены из публичного пространства. Власти получили распоряжение провести такую «декоммунизацию» в рамках текущей государственной политики.

Пугачев был донским казаком, который выдавал себя за спасшегося императора Петра III. Под его руководством в 1773–1775 годах прошло крупнейшее крестьянское восстание в истории России. Именно это историческое наследие сегодня подвергается на Украине официальному пересмотру.

В стране политика переименований и борьбы с советским и российским наследием началась после принятия закона о так называемой декоммунизации в 2015 году. После 2022 года власти Украины усилили курс на вытеснение русского языка и любых связей с историей России и СССР. Демонтаж памятников, переименование улиц и отказ от исторических упоминаний о российском и советском прошлом продолжаются по всей территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма». Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».

промо изображение