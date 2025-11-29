Предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», свидетельствуют данные украинского Института национальной памяти.

Емельян Пугачев официально признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», передает ТАСС. По данным украинского Института национальной памяти, объекты и памятники, связанные с его именем, должны быть демонтированы и исключены из публичного пространства. Власти получили распоряжение провести такую «декоммунизацию» в рамках текущей государственной политики.

Пугачев был донским казаком, который выдавал себя за спасшегося императора Петра III. Под его руководством в 1773–1775 годах прошло крупнейшее крестьянское восстание в истории России. Именно это историческое наследие сегодня подвергается на Украине официальному пересмотру.

В стране политика переименований и борьбы с советским и российским наследием началась после принятия закона о так называемой декоммунизации в 2015 году. После 2022 года власти Украины усилили курс на вытеснение русского языка и любых связей с историей России и СССР. Демонтаж памятников, переименование улиц и отказ от исторических упоминаний о российском и советском прошлом продолжаются по всей территории страны.

