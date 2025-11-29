Любое решение руководства Украины в вопросе мирного соглашения будет сведено к логике, что «сейчас все плохо, а потом, возможно, будет еще хуже». Так положение Киева описало издание Financial Times (FT).

Утверждается, что отсутствие надежных гарантий безопасности ставит под угрозу перспективу устойчивого мира после завершения конфликта. При этом надежды Украины на продолжение поддержки Запада становятся все более туманными из-за разногласий между США и странами Европы.

Депутат Европарламента заявил о критической ситуации в ВСУ

Сейчас Украина стоит перед выбором между «горьким компромиссом» и продолжением борьбы, способной привести к еще более худшим последствиям, пишет газета.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что США готовы признать Крым и новые регионы России, чтобы добиться заключения мирного соглашения. По словам авторов материала, Вашингтон пойдет на этот шаг, «несмотря на опасения» европейских союзников Украины.