Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак планирует отправиться в зону боевых действий после отставки. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в New York Post (NYP).

— Я поеду на фронт и готов к любым репрессиям, — отметил чиновник в письме.

По его словам, причиной такого решения стало нежелание создавать украинскому лидеру «еще больше проблем».

Кроме того, он заранее принес извинения за то, что не сможет отвечать на какие-либо звонки. Когда именно экс-чиновник отправится на передовую, неизвестно.

В этот же день Зеленский подписал указ об отстранении Андрея Ермака от должности главы офиса президента страны.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что президент Украины решил «сдать» главу своего офиса, надеясь выиграть время для того, чтобы договориться о собственных перспективах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что на Украине происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем государственном кризисе.