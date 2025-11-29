Названа неожиданная причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака

Британское издание The Telegraph сообщает, что чиновники из администрации Дональда Трампа были недовольны бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком из-за его неспособности говорить на английском языке.

Согласно публикации, именно американская сторона после известной встречи в Белом доме рекомендовала Владимиру Зеленскому отстранить Ермака от должности, ссылаясь, в частности, на необходимость использования переводчика.

Зеленского предупредили о потере его «продюсера»

Публикация также указывает, что отставка Ермака может дополнительно дестабилизировать политическое положение Зеленского. По мнению издания, президент Украины лишился своего рода «амортизатора», который принимал на себя значительную долю общественного недовольства, направленного на администрацию. Теперь весь негатив, как предполагается, будет сконцентрирован лично на Зеленском.

Ранее сообщалось, что уход Ермака оставил Зеленского без главного продюсера.