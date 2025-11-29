Украинцы оказались в лидерах по просьбам в убежище в РФ

Убежище в России просили граждане 24 недружественных стран, большинство из них — украинцы. Об этом говорят данные статистики, которые проанализировали журналисты ТАСС.

Как отмечается, с января по сентябрь 2025 года 2 762 иностранцев из недружественных стран обратились с заявлением о просьбе предоставить временное убежище в России. При этом чаще всего такие заявления поступали от украинцев — 2 527. На втором месте списка оказались граждане Германии — 93, тройку замкнули граждане Латвии — 36.

Кроме того, в первой десятке — представитель из Литы (25), США — 17, Эстонии - 12, Канады - 11, Венгрии - 7, Италии - 6, Польши - 5.

Между тем, с заявлениями о предоставлении убежища обратились по 3 гражданина Австралии, Франции и Испании, по 2 — Нидерландов, Словакии и Великобритании и по 1 - Бельгии, Болгарии, Греции, Кипра, Македонии, Португалии, Швеции и Швейцарии. В общей сложности попросили убежище в Россию 6 640 иностранцев.

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то число стран, граждане которых сообщили о намерении получить убежище в России, изменилось незначительно. Речь идет о 9 месяцах 2024 года, когда соответствующие заявлены были поданы из 25 государств от 3 084 иностранцев, что на 322 человека больше. В лидерах все также Украина (2 775), Германия (116) и Латвия (47).

Ранее издание Politico писало, что число получивших убежище в ЕС украинцев достигло максимума за два года. Европейские страны в сентябре выдали украинцам 79 205 новых решений о временной защите, что на 49 процентов больше, чем в августе.