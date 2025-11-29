Стало известно, когда планируют встретиться представители США и Украины

Представители Соединенных Штатов и Украины планируют встретиться в Майами в выходные. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По информации издания, встреча состоится, несмотря на отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Собеседник издания уточнил, что украинскую сторону будет представлять секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров.

«По словам человека, знакомого с этим вопросом, Андрей Ермак планировал вылететь в Майами в эти выходные, чтобы провести переговоры с командой Трампа о следующих шагах в подготовке мирного соглашения. Эта встреча была отменена», — поделился автор статьи.

Украинская делегация отправилась на переговоры в США

Накануне портал Axios писал, что Ермак ушел в отставку за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа. Ожидалось, что Ермак прибудет в США вместе с несколькими советниками президента Владимира Зеленского и проведет переговоры со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в преддверии их визита в Москву.

Ранее в России назвали обыски в квартире Ермака «политической игрой».