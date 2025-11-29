Украинская делегация отправилась на переговоры в США
Команда украинской делегации, состоящей из секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, направилась в Соединенные Штаты, чтобы обсудить мирный план президента Дональда Трампа. Они должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Уточняется, что члены делегации встретятся со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента Дональда Трампа. Встреча в рамках «деликатного планирования» пройдет во Флориде.
Как подчеркивает издание, данная поездка украинской делегации придется на момент, когда глава Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением в связи с разгоревшимся коррупционным скандалом.
Ранее сообщалось, что мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по Украине был разработан Уиткоффом и Кушнером. С проектом также ознакомился вице-президент США Джей Ди Вэнс, а после прошли консультации с госсекретарем Марком Рубио. Когда все этапы согласования закончились, администрация собрала совещание с Трампом, чтобы он одобрил пункты документа.