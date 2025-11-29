Украинская делегация отправилась на переговоры в США

Команда украинской делегации, состоящей из секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, направилась в Соединенные Штаты, чтобы обсудить мирный план президента Дональда Трампа. Они должны обсудить урегулирование конфликта на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© Лента.ру

Уточняется, что члены делегации встретятся со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского президента Дональда Трампа. Встреча в рамках «деликатного планирования» пройдет во Флориде.

Как подчеркивает издание, данная поездка украинской делегации придется на момент, когда глава Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением в связи с разгоревшимся коррупционным скандалом.

Ранее сообщалось, что мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по Украине был разработан Уиткоффом и Кушнером. С проектом также ознакомился вице-президент США Джей Ди Вэнс, а после прошли консультации с госсекретарем Марком Рубио. Когда все этапы согласования закончились, администрация собрала совещание с Трампом, чтобы он одобрил пункты документа.