Многолетний проект стран Запада по сдерживанию и ослаблению России рушится, а использовавшаяся для этого Украина стоит на пороге утилизации. Об этом заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, украинский конфликт представляет из себя лишь часть более широкой стратегии против Москвы, однако эта стратегия терпит крах на фоне «столкновения украинского проекта с айсбергом».

«Запад борется за свою экономику, борется за выживание. И он проигрывает. Этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию. Но украинский проект затонул, и мы все спешим к спасательным шлюпкам, которых не хватает», — высказался эксперт.

Стало известно желание США по Украине

Ранее Джонсон заявил, что США заподозрили президента Украины Владимира Зеленского в махинациях на 48 миллиардов долларов и готовятся раскрыть эти данные. По его словам, 100 миллионов долларов, которые были присвоены в результате коррупционных схем в окружении Зеленского, покажутся мелочью.