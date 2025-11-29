Названы новые кандидаты на пост главы офиса Зеленского

Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что, согласно имеющейся у него информации, на освободившуюся должность уволенного руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака рассматриваются четыре потенциальных претендента, включая начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в российский перечень экстремистов и террористов) и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее Зеленский, согласно опубликованным на его официальном сайте материалам, подписал указ об освобождении Ермака от обязанностей главы своего офиса.

Зеленскому напомнили, что он обещал уйти вместе с Ермаком

Железняк в своем Telegram-канале написал, что по его сведениям имеются четыре наиболее вероятных кандидата, подчеркнув, что это не исключает появления пятого претендента, который в итоге может занять эту должность. Среди названных им кандидатур были упомянуты Юлия Свириденко, Михаил Федоров, Кирилл Буданов* и Денис Шмыгаль.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Юлия Свириденко сохранит пост премьер-министра Украины, а на вакансию Ермака рассматривается кандидатура первого вице-премьера Украины Михаила Фёдорова.

В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк информировал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака в связи с возникшим в украинской энергетике коррупционным скандалом. В НАБУ подтвердили проведение следственных действий у Ермака, уточнив, что они осуществляются в рамках текущего расследования. Как позднее передавало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро по завершении обысков не предъявили никому обвинений.

НАБУ 10 ноября сообщило о проведении масштабной специальной операции в энергетической сфере и опубликовало фотографии с сумками, заполненными пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» информировало, что сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, успел покинуть территорию Украины.

Позднее ведомство обнародовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетической отрасли, где фигурируют некоторые лица, обозначенные в ведомстве как «Тенор», «Рокета» и «Карлсон». По данным Железняка, под псевдонимом «Карлсон» фигурирует Миндич, «Тенор» — это представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинения семи участникам преступной группы, причастной к коррупционным схемам в энергетической сфере, включая Миндича. В числе фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября освободила от должностей фигурирующих в деле Галущенко с поста министра юстиции и Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

* Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.