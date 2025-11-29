Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал отставку Ермака как полный провал режима Зеленского. На своей странице в социальной сети X он заявил, что увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского представляет собой полный крах данного режима.

В связи с этим политик призвал французские власти прекратить предоставление финансовой помощи Киеву. Филиппо потребовал прекратить выделение любых средств этому режиму, исключив дальнейшее финансирование даже в размере одного сантима.

В отставке Ермака увидели «руку Трампа»

Ранее отставку Ермака прокомментировал руководитель РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отметил, что «хотя Али-Баба ушел в отставку, остались сорок разбойников».

28 ноября в помещениях, связанных с Ермаком, были проведены обыски. Спустя несколько часов после этого он подал заявление об отставке, а Зеленский подписал указ о его освобождении от должности.