Во Франции оценили прокомментировали отставку Ермака
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал отставку Ермака как полный провал режима Зеленского. На своей странице в социальной сети X он заявил, что увольнение Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского представляет собой полный крах данного режима.
В связи с этим политик призвал французские власти прекратить предоставление финансовой помощи Киеву. Филиппо потребовал прекратить выделение любых средств этому режиму, исключив дальнейшее финансирование даже в размере одного сантима.
В отставке Ермака увидели «руку Трампа»
Ранее отставку Ермака прокомментировал руководитель РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он отметил, что «хотя Али-Баба ушел в отставку, остались сорок разбойников».
28 ноября в помещениях, связанных с Ермаком, были проведены обыски. Спустя несколько часов после этого он подал заявление об отставке, а Зеленский подписал указ о его освобождении от должности.