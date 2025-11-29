Экс-советник Трампа призвал арестовать Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского и его «коррумпированное» окружение следует арестовать. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн в социальной сети X.

«Нужно провести реальное расследование многолетних растрат, мошенничества и злоупотреблений, а десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены», — написал экс-советник.

В пятницу Андрей Ермак был уволен с должности главы офиса Зеленского на фоне разгоревшегося коррупционного скандала.

В отставке Ермака увидели сигнал для Зеленского

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

В январе 2017 года Майкл Флинн стал советником президента США Дональда Трампа, когда политик возглавил США. Однако уже в феврале чиновник был вынужден покинуть пост после того, как выяснилось, что он встречался с посолом РФ и обсуждал с ним антироссийские санкции.

Ранее Песков назвал источник коррупции на Украине.