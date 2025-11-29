Гольф-поездки Трампа создали многомиллионную нагрузку на бюджет США

С начала второго президентского срока Дональда Трампа его поездки для игры в гольф уже обошлись американским налогоплательщикам в 71 миллион долларов. Согласно анализу, если текущие темпы сохранятся, общая сумма расходов к концу срока может превысить ошеломляющие 300 миллионов долларов, что более чем вдвое превышает затраты на аналогичные цели за весь первый срок.

Страсть Дональда Трампа к гольфу приобретает все более ощутимые финансовые очертания для американских налогоплательщиков. Согласно последним подсчетам, с начала второго президентского срока расходы на его гольф-поездки уже достигли 71 миллиона долларов. Аналитики предупреждают, что, если существующая динамика сохранится, к концу президентского срока эта сумма может превысить 300 миллионов долларов, что более чем вдвое превысит расходы первого срока, составившие 151,5 миллиона долларов.

Основную часть расходов составляют регулярные визиты в Мар-а-Лаго — к ноябрю 2025 года Трамп совершил уже 16 таких поездок, каждая из которых обходится бюджету примерно в 3,4 миллиона долларов на транспорт и обеспечение безопасности. Помимо флоридского курорта, президент девять раз посещал свой гольф-клуб в Бедминстере, причем каждая такая поездка стоила около 1,1 миллиона долларов. Наиболее затратной оказалась единственная поездка в шотландский Нью-Абердин, которая обошлась налогоплательщикам почти в 10 миллионов долларов.

Основными статьями расходов стала эксплуатация самолета Air Force One, стоимость четырехчасового перелета которого составляет 1,1 миллиона долларов, а также масштабные меры безопасности, включающие сопровождение береговой охраны и вооруженные катера. При этом реальные расходы, вероятно, еще выше, поскольку расчеты основаны на отчете Счетной палаты за 2019 год, не учитывающем инфляцию.

Любопытно, что сам Трамп в 2016 году критиковал Барака Обаму за частую игру в гольф, обещая, что, став президентом, «будет работать не покладая рук» в Белом доме и даже не будет посещать свои поля в Шотландии и Флориде. Однако это обещание было быстро нарушено — за первый срок он сыграл в гольф 293 раза на собственных полях.

Напомним, что гольф для Трампа стал не только хобби, но и инструментом дипломатии. Иностранные лидеры, зная о его страсти, дарят ему эксклюзивные наборы и клюшки, как это сделал премьер-министр Японии, преподнеся позолоченный мяч и клюшку покойного Синдзо Абэ. На поле для гольфа также проходят важные встречи с политиками вроде сенатора Линдси Грэма и мировыми лидерами, включая президента Финляндии.

Для сравнения - поездки Джо Байдена в Уилмингтон и на пляж Рехобот обходились значительно дешевле благодаря использованию меньших самолетов. Барак Обама, также известный любитель гольфа, предпочитал играть на близлежащих полях, включая площадку на объединенной базе Эндрюс, что существенно снижало транспортные расходы. Трамп же предпочитает собственные курорты, создавая уникальную ситуацию, когда президентские увлечения ложатся многомиллионным бременем на государственный бюджет, вызывая вопросы о соотношении личных предпочтений и фискальной ответственности.