К отставке главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака приложил руку президент США Дональд Трамп, давящий на Киев с целью принятия условий своего мирного соглашения. Об этом заявил аргентинский аналитик Кристиан Ламеса в интервью РИА Новости.

© Лента.ру

По его словам, это стало ответом американского лидера на отказ Зеленского и европейских политиков от его мирного плана. Эксперт подчеркнул, что коррупционный скандал на Украине запятнал и лидеров Европы, также «глубоко коррумпированных».

В США рассказали о судьбе планировавшихся переговоров с участием Ермака

«Режим Зеленского имеет признаки террористической, мафиозной и криминальной организации. Странно, что все это не расследовалось раньше. Что изменилось сейчас? Я думаю, что Трамп разработал альтернативные варианты навязывания своей повестки дня, что я считаю хорошей новостью», — сказал Ламеса.

Ранее о роли Трампа в увольнении Ермака высказался российский сенатор Владимир Джабаров.