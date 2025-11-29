Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что британский премьер-министр Кир Стармер является провалом для всего Запада из-за кризиса преступности в Великобритании. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«США будут разоблачать миграционный и преступный кризис при самом непопулярном в истории премьер-министре Великобритании Кире Стармере. Команда [президента США Дональда] Трампа ясно видит, насколько печальным провалом является Стармер: он плох и для Великобритании, и для Запада», — поделился Дмитриев.

Дмитриев одним словом ответил на слухи об утечке телефонных разговоров с Уиткоффом

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты Times о том, что в Вашингтоне дали указание американским дипломатам собирать данные о преступлениях, совершенных мигрантами в Великобритании, и заявили, что британские власти «подвели» избирателей в вопросе иммиграции.

По словам российского чиновника, в Британии «орудуют банды» и растет преступность, связанная с миграцией.

До этого президент США Дональд Трамп предложил Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальной миграцией.

13 сентября в Лондоне свыше 110 тысяч человек вышли на митинг против приема нелегальных мигрантов.

Ранее в России создали систему противодействия нелегальной миграции.