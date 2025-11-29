Бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биб в интервью YouTube-каналу профессора Гленна Дисена заявил, что Запад достиг критической точки в украинском кризисе. По его мнению, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации является прислушивание к позиции Москвы относительно будущего мировой архитектуры безопасности.

© Московский Комсомолец

Эксперт выразил убеждение, что без дипломатического урегулирования Украина рискует превратиться в несостоявшееся государство, аналогичное современной Ливии, что станет источником длительной нестабильности для всей Европы.

Биб подчеркнул, что достижение компромисса по прекращению конфликта является необходимым условием для начала более широкого диалога с Россией о принципах европейской безопасности и создании новой системы международных отношений на континенте.

