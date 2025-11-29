В отставке Ермака увидели сигнал для Зеленского

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака стала сигналом для лидера страны Владимира Зеленского о потере им власти. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

© Лента.ру

Отмечается, что Ермака фактически уволило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), поскольку решение о снятии его с должности было принято Зеленским после обысков.

«Это сильнейший сигнал всему госаппарату, что Зеленский уже не является "источником власти" в стране и не может даже самым близким людям что-либо гарантировать», — говорится в публикации.

Как подчеркивает издание, обыски у Ермака говорят о том, что украинский президент также в любой момент может столкнуться с обвинением в коррупции, поскольку мало кто верит, что экс-глава его офиса и другие фигуранты коррупционных дел «могли проворачивать свои схемы без ведома, согласия, а то и прямого участия» Зеленского.

В пятницу, 28 ноября, Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. Незадолго до этого следователи НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака.