Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным бросил вызов единой позиции стран Европейского союза. Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, венгерский политик, считающийся на международной арене одним из союзников российского лидера, своими действиями вызывает раздражение у партнеров по НАТО и ЕС.

В публикации подчеркивается, что Орбан неоднократно выступал против инициатив Евросоюза по ограничению импорта российских энергоресурсов. Журналисты предполагают, что одной из ключевых тем московских переговоров стало обсуждение дальнейших поставок нефти и газа из России.

Издание также отмечает, что Евросоюз оказывает давление на Будапешт с целью полного прекращения импорта российской энергии к 2027 году. По мнению аналитиков BBC, Венгрия может использовать достигнутые в Москве договоренности для дальнейшего противостояния с Брюсселем.

