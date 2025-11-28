Трамп заявил об аннулировании документов, подписанных Байденом автопером

Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, которые бывший американский глава Джо Байден подписал с использованием автопера, аннулируются. Соответствующий пост появился у него на странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, количество таких документов составляет примерно 92% от общего их числа.

«Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — написал он.

Трамп пояснил, что «применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент США». Американский глава добавил, что «радикальные левые демократы», которые «кружили» вокруг Байдена, фактически забрали у него президентские полномочия.

«В связи с этим я отменяю все указы и любые другие документы, которые не были подписаны непосредственно лживым Джо Байденом, потому что люди, управлявшие автопером, действовали незаконно», — отметил Трамп.

Он уверен, что бывший президент США «не был включен в процесс применения автопера». В случае, если Байден заявит обратное, Трамп пообещал выдвинуть против него обвинения в лжесвидетельствовании.

Напомним, что действующий американский глава неоднократно заявлял, что его предшественник не подписывал документы сам и его окружение прибегало к использованию автопера.