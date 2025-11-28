Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был незаменим для его вертикали власти на Украине, однако с его отставкой режим Зеленского приближается к своему концу. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Монополии власти больше нет. Теперь каждый сам за себя. Все понимают, что он сдал своего ближайшего друга. Теперь точно можно сказать — режиму Зеленского конец», — сказал он.

Европу предупредили о трагических последствиях отставки Ермака

Экс-депутат подчеркнул, что именно Ермак позволил Зеленскому узурпировать власть на Украине и претворять в жизнь «даже самые дурацкие» решения, однако теперь этого не будет.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие ухода Зеленского в отставку. По его словам, для этого он должен перестать представлять интерес для Вашингтона.