Названо единственное условие отставки Зеленского

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал единственное, по его мнению, условие отставки Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на «Россию 24».

По словам Азарова, Зеленский уйдет в отставку только если этого захотят власти США. При этом Азаров считает, что на данный момент Зеленский остается нужным для Вашингтона. Для чего именно, бывший политик уточнять не стал.

Европу предупредили о трагических последствиях отставки Ермака

«Он завтра в отставку не уйдет, он уйдет в отставку тогда, когда ему об этом скажут американцы», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об отставке Андрея Ермака.