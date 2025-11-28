Арахамия поддержал решение Зеленского уволить Ермака

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия публично поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что команда президента единодушно поддерживает это кадровое решение, принятое в условиях продолжения военного противостояния.

«Мы как команда президента поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь крепкие позиции извне», — написал Арахамия.

В пятницу Андрей Ермак был уволен с должности главы офиса Владимира Зеленского.

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить ему обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского п