В Раде высказались о будущем Зеленского

Владимир Зеленский должен уйти вслед за бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и ответить за совершенные преступления. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По его словам, сейчас активно обсуждается возможность ухода Зеленского вслед за Ермаком, а после этого они должны понести суровое наказание за свои поступки.

Политик считает, что власть должна перейти парламенту, так как это логично и не требует революционных изменений. После перехода власти политическая ситуация будет выстроена заново и страну можно будет готовить к выборам, уточнил он.

